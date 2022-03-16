Все наше не катит? Галкин вышел на связь, чтобы посмеяться над «Россграмом»

После блокировки в России социальной сети компании Meta отечественные разработчики предложили аналог — «Россграм».

Основатели площадки Кирилл Филимонов и Александр Зобов рассказали, что новое приложение сохранит все функции и интерфейс иностранного проекта. Коме того, в нем появятся новые инструменты для монетизации бизнеса. Также будет возможность перенести все файлы (фото и текст) из заблокированной соцсети.

Максим Галкин, которого ждали в России с окончанием каникул его детей, так и не отметился на родине. Однако мимо этого факта пройти не смог. В своем телеграме он разместил насмешливый пост, в котором прошелся по новой разработке соотечественников.

«Новое общество анонимных алкоголиков — «Россграм», — написал муж Аллы Пугачевой.

Напомним, звезды улетели вместе с детьми Гарри и Лизой в Израиль. Как заявила Примадонна, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.

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