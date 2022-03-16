«Да еще с такой злобой!»: Муцениеце опустила Барских после желчных нападков на россиян

Актриса из фильма «Тобол» подметила, что не считает этого украинского поп-исполнителя артистом.

Агата Муцениеце не смогла смолчать, узнав о том, сколько негатива Макс Барских вылил на страну, в которой неплохо «кормился» и зарабатывал достойные гонорары на гастролях и концертах.

Досталось от украинского поп-исполнителя не только российским поклонникам, но и отечественным селебрити, к примеру: певице Славе, Ольге Бузовой, рэперу Тимати и Яне Рудковской. Последняя, кстати, припомнила Максу то, что тот отказался возвращать российским поклонникам деньги за несостоявшиеся концерты.

Ну а экс-жена «мажора» Павла Прилучного и вовсе заявила, что не считает Макса Барских артистом, так как он сеет раздор, забывая о нейтралитете и истинной ценности музыки.

«Вот, например, ситуация с Максом Барских. Для меня не артист человек, который говорит — уберите всю музыку, да еще и с такой злостью, из страны! Для меня он был бы человечищем, если бы, несмотря ни на что, Макс бы сказал — знаете, я хочу, чтобы моя музыка играла и радовала сердца людей. Я точно знаю, даже по своим ситуациям в жизни, что ненависть на ненависть дает только только ненависть. Когда ты кого-то обзываешь в ответ, вы будете ругаться до потери пульса. И только добро побеждает зло!» — уточнила Агата.

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