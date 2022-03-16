«Место, где можно спрятаться и не бояться!»: примирившаяся с «мажором» Прилучным Муцениеце вдруг сказала о семье

В одном из своих интервью Агата Муцениеце призналась, что им с Павлом удалось побороть собственный эгоизм ради общих детей. Актриса из фильма «Тобол» считает, что ее сын и дочка не должны страдать из-за того, что родители не могут договориться между собой. И самое главное, что они бы с Павлом Прилучным могли сделать для своих детей — это примириться и воспитывать их вместе, пусть и будучи в разводе.

Также актриса разоткровенничалась о том, что для нее семья. Муцениеце дала понять, что, находясь в отношениях с людьми, ей важно ощущать себя защищенной, а не уязвимой.

«Семья — это, безусловно, любовь, это — твой тыл, уют! Это место, где можно спрятаться и не бояться ничего! Вот что такое семья», — отметила Агата.

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