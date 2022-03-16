Шутки Игорютки: Харламов вышел к поклонникам в образе а-ля «Гринч — похититель Рождества»

Комик два дня развлекался тем, что включал и выключал комментарии в своем телеграме.

Отечественные звезды после блокировки Рокомнадзором некоторых социальных сетей старательно осваивают «Телеграм».

Дабы привлечь подписчиков, многие блогеры-миллионщики разыгрывают дорогие призы и готовы подарить немалые суммы. Настя Ивлеева, Ида Галич, Даня Милохин и другие решили создать общий канал, чтобы усилить свою работу.

Но есть среди звезд и такие беззаботные, как Гарик Харламов. Для юмориста его заблокированный ныне аккаунт был местом развлечений. Таковым он остается и в телеграме. Артист два дня спрашивал у подписчиков — включить ему или выключить комментарии. И делал именно так, как просило большинство.

А потом появился на видео в образе а-ля «Гринч — похититель Рождества» и порадовался демократии на своем канале.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.