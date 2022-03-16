«Переезжать не планирую»: оставшаяся с двумя детьми Муцениеце объяснила, зачем покупает дом

Агата Муцениеце в своем микроблоге пообщалась с поклонниками, проведя викторину «вопрос-ответ». Так, соведущая Дмитрия Нагиева в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале дала обратную связь с подписчиками, рассказав о своих планах. Оказывается, экс-жена «мажора» Павла Прилучного собирается обзавестись недвижимостью за городом. Но переезжать из Москвы Агата не планирует. Будучи мамой двоих детей, девятилетнего Тимофея и шестилетней Мии, актриса мечтает о даче.

Кстати, с Павлом звездная красотка долгое время жила именно за городом. Видимо, Муцениеце скучает по тем прекрасным денькам в частном доме.

«Знаете, я в дом не планирую переезжать… я планирую его купить! Надеюсь, что у меня все получится, и использовать его как такую дачу! Потому что у меня коты, собаки — все любят гулять! Надеюсь, что получится», — отметила Агата.

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