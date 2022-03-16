«Последние шесть лет»: Марина Александрова призналась в связи с известным актером

Марина Александрова — одна из самых скрытных актрис современности. Известно, что звезда «Мосгаза» замужем за режиссером Андреем Болтенко, которому родила сына Андрея и дочь Екатерину.

Недавно, в одном из своих редких интервью, Марина призналась, что была очень близка с актером Сергеем Колтаковым, который ушел из жизни два года назад.

«Он был уникальный, с удивительной актерской природой. А его человеческая природа — еще богаче. Мне посчастливилось быть его другом последние шесть лет. А когда он ушел, я потеряла не только друга, но и своего учителя», — цитируют Александрову «7Дней».

По словам Марины, с Колтаковым она сблизилась на съемках исторического фильма «Екатерина». Актер умер в сентябре 2020-го от рака.

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