Раскрыл, что телеведущий в Израиле и без работы: как Данилко ловко подставил семью Галкина

Украинский певец Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, ловко подставил семью телеведущего Максима Галкина.

Он дал интервью российским СМИ, в котором, в частности, раскрыл, что у него была беседа с мужем Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. При этом Данилко назвал страну, в которой находится Галкин с семейством. Это действительно Израиль, как и писали ранее многие СМИ. Сам Галкин, как и его жена, лишь говорили, что находятся за рубежом, но страну не называли.

Кроме того, Андрей Данилко раскрыл, что у Максима Галкина есть проблемы с финансами. Юмористу отказали во всех рекламных контрактах, и он сидит с семьей в Израиле. Думается, Галкин будет не особо рад, что его товарищ Данилко раскрыл о нем все карты.

Напомним, что Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми уехали в израильскую Кесарию. Этот курортный город привлекает много знаменитостей. Звезды, по слухам, снимают шикарный трехэтажный особняк.

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