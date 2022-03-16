«Себяшки не в почете»: Бородина прикрыла живот пальто прямого кроя с модным принтом

На днях Ксения Бородина спровоцировала слухи о третьей беременности. Телеведущая рассказала фанатам, что поправилась на два килограмма, а потом стала тщательно скрывать живот. Прозорливые фолловеры тут же решили, что звезда находится в интересном положении.

Накануне Ксения опубликовала в своем телеграм-канале фото, на котором позировала в лифте. Она надела пальто прямого кроя с модным принтом «гусиная лапка» и предусмотрительно прикрыла область живота, спровоцировав очередную волну слухов.

«Ребят, помогите, скажите, что тут выкладывать, что вам было бы интересно? Очевидно, что себяшки тут не в почете», — написала Бородина.

К слову, Ксения Бородина стала первой из всех российских селебрити, кто буквально за несколько дней набрал более миллиона подписчиков в своем телеграм-канале. К этой цифре пока не приблизились ни Ольга Бузова, ни Настя Ивлеева, которые были «королевами» другой популярной соцсети.

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