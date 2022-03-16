«Причем и дальше будет петь на русском»: Ярушин о — слившем свою ненависть на россиян Барских

Экс-участник КВН считает, что «санкции» украинского певца, запретившего свою музыку на территории России, не особо кого-то взволновали. Сам актер и до этого не слушал хиты Барских.

Макс Барских на днях в своей привычной едкой манере ответил Яне Рудковской, певице Славе и рэперу Тимати за то, что отечественные селебрити напомнили ему о том, что когда-то он не гнушался «плясать» в России. Сам же украинский артист уверен, что своей востребованностью он обязан вовсе не российским поклонникам.

Кстати, певец отказался возвращать деньги за несостоявшиеся концерты в России. Это возмутило Яну Рудковскую. Украинский певец заявил, что всю сумму направит на благотворительность в родной стране.

С мнением музыкального продюсера согласен и Николай Басков. «Золотой голос России» подметил, что все эти Максы Барских и Андреи Данилко раньше неплохо зарабатывали «плясками» на две страны, а сейчас льют свою ненависть на россиян.

А вот экс-участник КВН Стас Ярушин дал понять, что его немало насмешили «санкции» Макса Барских, запретившего свою музыку в России. Актер подметил, что украинский певец и дальше будет петь исключительно на русском.

«Макс Барских заявил, что запрещает звучать своим песням на территории России. Санкции ввел! Да я и до этого его не слушал!! Господи, наконец-то музыка хорошая вернется. P. S. Причем он их дальше явно будет петь на русском языке», — добавил Ярушин.

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