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«Чего только не пришлось пережить»: Лолита вспомнила, как в студенчестве воровала картошку

Певица отметила, что получала повышенную стипендию, но денег на жизнь все равно не хватало.

«Чего только не пришлось пережить»: Лолита вспомнила, как в студенчестве воровала картошку
Лолита Милявская. Фото: Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская призналась, что в студенческие годы воровала картошку прямо с колхозного поля.

Лолита
Лолита. Фото: Globallookpress.com

«Чего только не пришлось пережить. Воровала картошку. Помню, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму. Хоть я и училась на отлично и получала повышенную стипендию, но денег все равно не хватало».

Лолита

Как отметила Лолита, ей нужно было не просто прокормиться, но и оплатить коммуналку за жизнь в полуподвале. Мешок картошки помогал заметно сэкономить.

По словам Лолиты, когда хочется есть, то унесешь даже цистерну, а не то что мешок картошки. При этом Лолита заметила, что ее поймали с картошкой, но отпустили. Председатель колхоза заявил, что не обеднеет, сообщает 7days.ru.

Напомним, что Лолита недавно воссоединилась со своей дочкой и мамой. Ей удалось их доставить в Москву из Киева.

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