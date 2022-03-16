В России собираются запустить «Россграм», подражающий заблокированной соцсети

Ленты фотографий и комментарии под ними вернутся в жизнь отечественных блогеров.

В России активно работают над созданием «Россграма» — аналога популярной западной социальной сети, заблокированной в РФ.

Создатели проекта Кирилл Филимонов и Александр Зобов поделились, что новое приложение сохранит все функции и интерфейс западного оригинала и добавит дополнительные инструменты монетизации контента. Якобы можно даже будет перенести информацию и фото из американской соцсети в отечественную.

Как передает MK.ru, предварительно запуск «Россграма» намечен на 28 марта. Его первыми пользователями станут партнеры разработчиков и топовые блогеры. А уже в апреле социальная сеть станет доступной для всех пользователей. Сейчас посетителям сайта предлагают заполнить форму, чтобы получить к ней ранний доступ и дополнительную информацию.

Добавим, что пока что информация о проекте распространяется в Telegram и «ВКонтакте».

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