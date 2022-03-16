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«За эмоции, за созвучие»: Арзамасова в многоярусной юбке нежного оттенка блеснула на сцене

Актриса поделилась снимком со спектакля.

«За эмоции, за созвучие»: Арзамасова в многоярусной юбке нежного оттенка блеснула на сцене
Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

В прошлом году Лиза Арзамасова подарила Илье Авербуху сына Льва. «Папина дочка» не долго была в декрете и уже вернулась на сцену. В своем телеграм-канале молодая мама поделилась кадром, на котором она отметилась на сцене Театра Наций.

Лиза поблагодарила зрителей за те эмоции, которые они подарили артистам.

Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова. Фото: t.me/LizaArzamasova

«Спасибо огромное зрителям нашего вчерашнего спектакля. За эмоции, за созвучие», — написала Арзамасова.

На сцене Лиза блистала в многоярусной юбке нежного оттенка и модных ботинках на грубой подошве.

Напомним, премьера спектакля Елены Невежиной по эссе Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» состоялась в марте прошлого года в Театре Наций. Постановка была приурочена к 200-летию писателя.

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