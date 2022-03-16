«За эмоции, за созвучие»: Арзамасова в многоярусной юбке нежного оттенка блеснула на сцене

В прошлом году Лиза Арзамасова подарила Илье Авербуху сына Льва. «Папина дочка» не долго была в декрете и уже вернулась на сцену. В своем телеграм-канале молодая мама поделилась кадром, на котором она отметилась на сцене Театра Наций.

Лиза поблагодарила зрителей за те эмоции, которые они подарили артистам.

«Спасибо огромное зрителям нашего вчерашнего спектакля. За эмоции, за созвучие», — написала Арзамасова.

На сцене Лиза блистала в многоярусной юбке нежного оттенка и модных ботинках на грубой подошве.

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Напомним, премьера спектакля Елены Невежиной по эссе Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» состоялась в марте прошлого года в Театре Наций. Постановка была приурочена к 200-летию писателя.

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