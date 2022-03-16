«Там что-то Максимка опять распетушился»: фанаты Тимати «ВКонтакте» просят его ответить Барских

Фанаты рэпера Тимати «ВКонтакте» в комментариях попросили рэпера ответить украинскому музыканту Максу Барских, который снова опустился до оскорблений.

«Там что-то Максимка опять распетушился», «Да насрать уже на этого дырявого хохлоовоща, что ему еще остается, кроме как кукарекать пока есть возможность? Чувствую, скоро наши братья-чеченцы ему в дверь ногой постучатся и заставят отвечать за свои слова», «Он, скорее всего, свалил уже на Запад», — отмечают в комментариях пользователи.

«Почитал новости русского шоу-бизнеса. Не хотел реагировать, но все-таки скажу. Тимати. Лучше сиди молча, сопи в свои две дырки и спасай свою полубанкротную компанию. Жарь свои бургеры. Хватит сыпать свои угрозы. Ты ничего не представляешь без помощи своих папиков», — заявил ранее Барских.

Напомним, что Макс Барских снова вступил в конфликт с российскими музыкантами. В частности, от него «прилетело» Тимати, Ольге Бузовой, Яне Рудковской и певице Славе. Пока ответила Барских только Рудковская. Она заявила, что гордится своей страной и напомнила об ориентации Барских.

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