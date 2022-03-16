«Я — актриса»: Олеся Судзиловская пожаловалась на депрессию и отсутствие работы

Как отметила звезда, ей пока не удается абстрагироваться от происходящего кругом.

Актриса Олеся Судзиловская в «Телеграме» пожаловалась на отсутствие настроения и депрессию. Она заметила, что ей с трудом удается собрать себя в эти непростые дни. Каждая мысль дается звезде с неимоверным трудом.

По словам Олеси Судзиловской, она родилась в Советском Союзе. Актриса, безусловно, любит свою родину и соотечественников. Также она любит и украинцев, белорусов, армян, казахов. Сейчас же она страдает. Судзиловская понимает, что в братских республиках планомерно воспитывалась ненависть друг к другу.

«Нет работы. И я бесконечно рада, что вы поддержали меня в прочтении сказок в эфире, в единственных для меня сейчас адекватных самовыражении и возможности общения. Я — актриса. Жизнь без своей профессии представляю без особой радости. А потому счастье, что вы нашлись — собралось столько зрителей, которым наши встречи оказались просто необходимыми!» Олеся Судзиловская

Напомним, что Олеся Судзиловская в последнее время часто читает сказки своим многочисленным подписчикам. У нее достаточно большая аудитория.

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