«Везу ей ежика из Италии»: Курбан Омаров подготовился к встрече с дочерью после долгой разлуки

Недавно Курбан Омаров отдыхал в Италии, где успел набраться впечатлений и даже угодить в полицейский участок. К счастью для многих поклонников блогера, он вернулся на родину.

Накануне Курбан сообщил в своих соцсетях, что наконец-то едет на встречу с дочерью. После развода с Ксенией Бородиной Теона осталась жить с мамой. Она долгое время не виделась с отцом. Сначала Курбан был в Европе, а потом Теона с мамой и сестрой отдыхала в Дубае.

больше по теме Ксения Бородина призналась, в каких отношениях осталась с матерью Курбана Омарова Родительница бывшего мужа телеведущей раньше дружила с Ксенией.

«Я очень соскучился по Теоне, которую сегодня увижу. Возможно, у меня из-за этого хорошее настроение. Вот, везу ей ежика из Италии. Она мне заказывает какое-то животное из каждой страны. Из Таиланда я ей привез енота, из Италии — ежика», — сказал Омаров.

Напомним, Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись в августе прошлого года после шести лет брака.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.