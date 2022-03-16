«Мы сегодня не могли заснуть»: Андрей Данилко рассказал о ситуации в Киеве

Как отметил украинский музыкант, он не покинул столицу Украины.

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что не покинул столицу Украины Киев во время спецоперации России в Донбассе.

«Мы сегодня не могли заснуть. Я никуда не уехал. Мы находимся в Киеве, в самом центре». Андрей Данилко

Ранее Андрей Данилко заявил, что некоторые российские звезды шоу-бизнеса уехали за рубеж «из-за страха». По его словам, артисты — достаточно хитрая публика. И вашим, и нашим, сообщает news.ru.

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Также Данилко объяснил, почему за рубеж уехали Максим Галкин и Алла Пугачева. Ему даже удалось переговорить с мужем Примадонны отечественной эстрады. Как заметил Данилко, Галкин с семьей планировал поездку за рубеж. Тем более что сейчас у него слетели рекламные контракты и он остался без работы.

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