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«Ухожу в свои мысли»: невестка Наташи Королевой блеснула прелестями в наполненной до краев ванне

Мелисса Валынкина обручена с единственным сыном артистки.

«Ухожу в свои мысли»: невестка Наташи Королевой блеснула прелестями в наполненной до краев ванне
Мелисса Валынкина. Фото: личный архив

Более года назад уроженка Новокузнецкой области Мелисса Валынкина вошла в дом Наташи Королевой и Сергея Глушко в качестве будущей невестки. Единственный сын певицы Архип Глушко сделал предложение своей возлюбленной. С тех пор они жили в доме Королевой.

Недавно пара перебралась в московскую квартиру. С тех пор откровенного контента с соцсетях Мелиссы стало больше. На этот раз она поделилась кадрами, на которых позировала в наполненной до краев ванне.

«Ухожу в свои мысли», — подписала видео Мелисса.

Напомним, недавно Мелисса Валынкина отметила свое 22-летие. С 18-ти она танцевала на шесте в ночных клубах Москвы.

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