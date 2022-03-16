«Спокойной Киркорочи»: Илья Соболев показал заметно постаревшего Филиппа Киркорова в перьях

Шоумен Илья Соболев в своем телеграм-канале посмеялся над поп-королем отечественной эстрады. Он разметил снимок Филиппа Киркорова в перьях. На фотографии музыкант мало похож сам на себя. Он заметно состарился.

«Спокойной Киркорочи», — подписал кадр Илья Соболев.

«Чтобы он тебе приснился», «Киркорова что-то в последнее время не видно и не слышно. Интересно, где он?» — стали интересоваться в комментариях пользователи.

Напомним, что Филипп Киркоров пока хранит молчание о ситуации на Украине. При этом страну он не покинул. Поп-король принимает участие как член жюри в шоу «Маска», которое с успехом идет на канале НТВ.

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