Впереди только канадцы Гретцки и Хоу: Овечкин побил европейский рекорд по голам в НХЛ

Российский хоккеист забил в Северной Америке в регулярных чемпионатах за свою карьеру уже 767 шайб.

Хоккеист Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Она стала для него 767-й в НХЛ. В конце третьего периода он вывел свою команду вперед, сделав счет 3:2.

Таким образом, Александр Овечкин перегнал чешского хоккеиста Яромира Ягра. Он вышел на чистое третье место по голам среди всех игроков НХЛ. Овечкин является самым результативным европейцем в истории североамериканской лиги.

Больше Овечкина в НХЛ забили только два великих канадца: Горди Хоу (801 гол) и Уэйн Гретцки (894), сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что несмотря на давление общественности, НХЛ решила не разрывать контракты с игроками из России. Все они продолжат выступать в сильнейшей хоккейной лиге мира.

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