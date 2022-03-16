«Рядовой пенсионер»: какую пенсию получает вышедшая из спецклиники Светлана Светличная

В мае Светлана Светличная отметит свой 82-й день рождения. Большого праздника не будет – настроение не то. Недавно звезду «Бриллиантовой руки» выписи из психиатрической клиники, за ней ухаживает приходящая сиделка.

Пенсия Светличной вполне позволяет ей чувствовать себя уверенно. Об этом рассказала певица и модель Алена Кравец, которая близка с семьей звезды советского кино.

«Просто живет, как обычный рядовой пенсионер. Пенсия у нее приличная — тысяч 50 в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает», — рассказала Кравец в эфире «Пусть говорят».

Тем временем, внучка Светличной Мария Ивашова отметила, что они не имеют ничего против домов престарелых. И могут воспользоваться такой услугой, если потребуется.

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