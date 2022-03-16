«Поубегали из-за страха»: Андрей Данилко назвал истинную причину массового отъезда российских звезд за границу

Ранее он высказался в адрес Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, многие российские звезды уехали в другие страны. Так, предположительно в Израиле находятся Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Ксения Собчак и Иван Ургант.

Украинский артист Андрей Данилко, который выступал в образе Верки Сердючки, назвал главную причину массового отъезда российских звезд за границу.

«Поубегали, в основном, из-за обычного страха. Тем более, если говорить об артистах, — эта публика достаточно хитрожопая, «и нашим, и вашим, давайте вместе спляшем»,- цитирует Сердючку news.ru.

Добавим, ранее Данилко рассказал, что Алла Пугачева и Максим Галкин решили уехать из России, так как лишились многих контрактов и попросту остались без работы.

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