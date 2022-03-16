«Везут миллионы долларов налом»: стало известно, почему звезды предпочитают летать за границу на частных джетах

Накануне стало известно, что Светлана Лобода больше не является гражданкой Украины. Певица благополучно перебралась на Мальту, где купила дом, и в короткие строки стала гражданской этого государства.
По словам концертного директора Кирилла Чибисова, за каждый концерт Лобода получала по 150 тысяч евро. Деньги брала только в конвертах, чтобы не платить налоги. В месяц у артистки было порядка 15 таких корпоративов. Также специалист утверждает, что не только Светлана Лобода вывозила деньги за границу.
«Почему всегда наши звезды летают на отдых на частном самолете? Потому что везут в сумках Louis Vuitton миллионы долларов налом. Чтобы задепозироваться в европейских банках», — рассказал Чибисов порталу Woman.ru.
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