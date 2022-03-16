«Везут миллионы долларов налом»: стало известно, почему звезды предпочитают летать за границу на частных джетах

Накануне стало известно, что Светлана Лобода больше не является гражданкой Украины. Певица благополучно перебралась на Мальту, где купила дом, и в короткие строки стала гражданской этого государства.

По словам концертного директора Кирилла Чибисова, за каждый концерт Лобода получала по 150 тысяч евро. Деньги брала только в конвертах, чтобы не платить налоги. В месяц у артистки было порядка 15 таких корпоративов. Также специалист утверждает, что не только Светлана Лобода вывозила деньги за границу.

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«Почему всегда наши звезды летают на отдых на частном самолете? Потому что везут в сумках Louis Vuitton миллионы долларов налом. Чтобы задепозироваться в европейских банках», — рассказал Чибисов порталу Woman.ru.

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