«Слезы радости»: Омаров потроллил Боню, которая обещала возить баулы с дизайнерскими вещами для россиян из Европы

Телеведущая много лет живет в Монако.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня много лет живет в Монако. После того, как в России один за другим стали закрываться магазины с дизайнерскими вещами и модными брендами, телеведущая заявила, что готова «возить баулы» в Россию из Европы.

Мимо ее высказывания е смог пройти Курбан Омаров. В своем телеграм-канале он заявил, что тронут решение Бони до глубины души.

«Ребята, у меня слезы радости на глазах. Я никогда не сомневался, а сейчас еще больше горжусь нашими людьми. На фоне закрытия всех фирменных домов моды, которые повергли население России в панику, наша соотечественница Виктория Боня сказала четко и ясно: «Буду возить баулы со шмотками из Европы, если понадобится импорт». У меня еще вопрос. Кто не жил как люди?» — написал Омаров.

Напомним, накануне Виктория Боня сообщила о том, что ее сердце вновь свободно.

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