С мамой весело: невестка Валерии порезвилась с годовалой дочкой

Чуть больше года назад певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку ей подарили младший сын Арсений и его избранница Лиана. Малышку назвали необычным именем Селин. Вся звездная семья души в ней не чает и старается как можно больше времени ей уделять.

На этот раз Лиана поделилась снимками, на которых порезвилась с дочкой. Они кривляясь на камеру. Снимками Шульгина поделилась в своем телеграм-канале.

«Бусинка! Какие Вы милашки! Милота! Очень красивые девочки», — писали пользователи Сети в комментариях.

больше по теме Лиана Шульгина поделилась рецептом сибаса с картофелем и кабачком на пару Невестка Валерии следит за фигурой, поэтому старается правильно питаться.

Напомним, ранее стало известно, что Арсений и Лиана Шульгины недавно переехали в новую квартиру. Теперь молодая семья живет в одной из высоток Москва-сити.

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