Застуканная в роддоме Бородина призналась, что уже набрала 2 кг

Накануне Ксения Бородина посетила клинику, где рожала двух своих дочек.

На днях Ксения Бородина засветилась в «звездном роддоме» — перинатальном центре «Лапино», где любят рожать малышей московские селебрити. Дочки ведущей Теона и Маруся от бывших мужей тоже появились на свет именно в этой клинике.

Поклонники Ксении также стали замечать, что их любимица набрала вес. Бородина словно решила оправдаться и написала в своем телеграме про свои лишние объемы.

Правда ведущая утверждает, что виновата в этом вовсе не беременность, а желание получить положительные эмоции в период стресса.

«А у вас как, когда нервяк, вы заедаете или наоборот есть не можете?! Вот я обычно худела, но сейчас не тот случай, плюс 2 кг», — написала Бородина в телеграме.

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