Драма: новая жена Вдовина Николаева в пурпурном платье-комбинации и черном жакете появилась в Большом театре

Популярная телеведущая и жена Игоря Вдовина Елена Николаева вполне может считаться иконой стиля. Она часто демонстрирует роскошные образы, которыми восхищаются ее поклонники.

На этот раз Елена Николаева в шикарном наряде посетила Большой театр. В микроблоге Елена Николаева поделилась снимком, на котором предстала в ложе театра.

Телеведущая предпочла сочетание цветов, которое считается драматическим. Елена Николаева облачилась в струящееся платье-комбинацию на тонких бретелях пурпурного оттенка.

Поверх него она накинула черный жакет оверсайз. Ярким элементом образа стали туфли. Шпильки черного цвета сзади декорированы брошью в виде красного сердца.

Напомним, в декабре прошлого года у Игоря Вдовина и Елены Николаевой родился сын Александр.

Молодая мама через небольшой промежуток после родов вернулась к работе, доверив заботы о сыне няне.

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