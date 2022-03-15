«Политики договорятся, а ты останешься с помоями»: беременная Марув из Киева попросила людей быть добрее

Беременная певица Марув (Maruv) оказалась в Киеве в разгар спецоперации. Звезда решила оставаться в городе со своими родными. Поклонников артистка успокоила — с ней все нормально, она пытается меньше появляться в соцсетях и сохранять спокойствие ради будущего малыша.

Его, к слову, Марув ждала со своим мужем и по совместительству директором Александром Корсуном целых 10 лет.

В своем телеграме певица обратилась к подписчикам, попросив их быть добрее друг к другу. Она заметила, что все рано или поздно заканчивается.

«Политики договорятся, а ты останешься с теми помоями, которыми ты обливал «своих идеологических противников», — написала Марув.

Она подчеркнула, что каждый народ состоит из разных людей и не стоит оскорблять всех подряд. Кроме того, не нужно писать о том, чего не видел своими глазами и того, в чем не уверен на 101%, считает Марув.

«Взаимоотношения между людьми весьма сложны даже на уровне семьи или трудового коллектива. Между государствами все еще сложнее. Все просто и понятно только дуракам. Не торопись делать выводы — не будь дураком», — рассудила певица.

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