Даже детскую обустроил: как Константин Ивлев подготовился к родам своей жены

Известный шеф-повар и ведущий шоу «На ножах» канала «Пятница!» Константин Ивлев папа бывалый, от первого брака у него есть двое детей — дочка Маша и сын Матвей. Однако своего третьего ребенка от молодой супруги Леры Куденковой он ждет с не меньшим трепетом, чем первых.

Шеф не стал скрывать от публики, что это будет девочка, ей супруги уже выбрали имя — Ника. Появится малышка на свет уже в апреле.

К моменту ее рождения Константин Ивлев все подготовил, они купили с женой детское «приданое», договорились с роддомом, обустроили детскую комнату в загородном особняке.

Телеповар решил не присутствовать на родах своей любимой, да и сама Лера не хочет. Избранница ведущего искренне не понимает, зачем вообще мужчин приглашают в родовые залы. Васе-таки в этом должна быть какая-то тайна, уверена Куденкова.

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