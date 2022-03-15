Готовы услышать? Лучше присесть: Пригожин озвучил гонорар Валерии всего за один концерт

Певице Валерии в апреле исполнится 54 года, к этому возрасту звезда порядком устала и от столичной жизни, и от шоу-бизнеса.

Уже второй год подряд она ищет дом за городом, чтобы переехать в него из московской квартиры и наконец-то расслабиться.

Также в планах артистки — уйти со сцены. Валерия считает, что уже немного не вписывается в это сообщество, пишет 5-tv.ru. А вот ее муж Иосиф Пригожин категорически не согласен с женой.

Продюсер уверен, что ее возлюбленная в отличной форме и может еще дать фору молодым, кроме того, не стоит отказываться от приличных денег, которые зарабатывает Валерия.

По словам Иосифа Пригожина, это 2-3,5 миллиона рублей за каждый отыгранный концерт.

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