Дочь певицы Валерии Анна Шульгина предстала на публике с прической «а-ля Елена Малышева»

Певица Шена уложила волосы один в один, как ведущая популярной программы «Жить здорово» Елена Малышева.

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, которая работает на сцене под творческим псевдонимом «певица Шена», поделилась в микроблоге новым снимком.

В кадре она предстала с прической, глядя на которую можно подумать, что Анна Шульгина косплеит известную телеведущую, доктора медицинских наук Елену Малышеву.

Анна Шульгина уложила светлые локоны также, как это делает Елена Малышева.

Она слегка завила волосы волнами и приподняла вверх у корней, которые по цвету немного темнее, чем кончики. Примерно с такой же прической появляется на экране и теледоктор Елена Малышева.

Поклонникам певицы Шены, кстати, ее образ понравился. Дочери Валерии фанаты делают комплименты, называя ее настоящей красавицей.

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