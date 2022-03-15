Длинноногая блондинка: Лопырева в воздушном платье с рюшами и на шпильках отметилась в Дубае

Российская телеведущая предстала на встрече с друзьями в женственном образе.

Виктория Лопырева уже несколько лет живет на две страны. После рождения сына Марка Лео она большую часть времени проводит в Дубае, но каждый год приезжает на родину.

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» является телеведущей и моделью, но все чаще она организует разные мероприятия. Пока муж Игорь Булатов занимается рабочими делами, звезда проводит время в ОАЭ.

Еще недавно Виктория проводила время с Нюшей, которая там родила сына. Но певица уже вернулась в Москву. А вот жена Булатова продолжает отдыхать на побережье и хвастаться новыми образами.

На этот раз она решила провести время с друзьями. Блондинка для такого случая выбрала шифоновое воздушное платье мандаринового цвета. Наряд с рюшами длины мидакси дополнили золотистые босоножки на шпильке.

Платье подчеркнуло ее изящные щиколотки. Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие стали писать ей комплименты.

«Просто леди», «Какое красивое платье», «Виктория, вы вообще не меняетесь», «Выглядите бесподобно», «Ну просто прелесть», «Как вам идет этот цвет», «Изумительный лук», «Ох, как вы хороши», «Ваши ноги эталонные», «Кака красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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