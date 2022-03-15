Минутка смеха с дрессированными котами
Видео
Как облегчить жизнь с помощью гаджетов
Видео

Волочкова показала видео с Заворотнюк

Речь идет об архивных кадрах.

Волочкова показала видео с Заворотнюк
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова стала активным пользователем Telegram-канала. Сначала балерина не знала, как им пользоваться, а потом влилась и понесло.

Отныне артистка выкладывает туда практически все свои мысли. А сегодня решила поностальгировать и показала, как участвовала в шоу «Танцы на льду».

На архивной записи присутствует также Анастасия Заворотнюк. Актриса тогда была ведущей проекта. На ней было надето платье с кружевными вставками.

Анастасия Заворотнюк в шоу «Танцы на льду»
Анастасия Заворотнюк в шоу «Танцы на льду»

Вот уже более трех лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Если родные актрисы отказываются говорить о ее состоянии, то друзья и коллеги иногда делятся подробностями с прессой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиАнастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новости