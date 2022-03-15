Волочкова показала видео с Заворотнюк

Анастасия Волочкова стала активным пользователем Telegram-канала. Сначала балерина не знала, как им пользоваться, а потом влилась и понесло.

Отныне артистка выкладывает туда практически все свои мысли. А сегодня решила поностальгировать и показала, как участвовала в шоу «Танцы на льду».

На архивной записи присутствует также Анастасия Заворотнюк. Актриса тогда была ведущей проекта. На ней было надето платье с кружевными вставками.

Вот уже более трех лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Если родные актрисы отказываются говорить о ее состоянии, то друзья и коллеги иногда делятся подробностями с прессой.

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