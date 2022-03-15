«Начнутся съемки «Модного приговора»: Александр Васильев вышел на связь с Фрунзенской набережной Москвы

Известный телеведущий, историк моды и автор книг Александр Васильев на днях вернулся из Парижа.

Он дал понять, что в ближайшее время не планирует покидать Россию. В микроблоге Александр Васильев поделился видео, которое записал на Фрунзенской набережной Москвы.

В нем он рассказал, чем занят сейчас и что будет делать в ближайшей перспективе.

При этом Александр Васильев выразил уверенность в том, что скоро начнутся съемки новых программ популярного проекта Первого канала «Модный приговор».

«В эти весенние дни я преподаю в Москве, в МГУ. В отделении Теории моды я провожу цикл лекций. Сегодня моя лекция о барокко. Затем я поеду в любимый мой Зеленоградск, в Калининградскую область, очень близко от берега Балтийского моря и Куршской косы, где у меня проект «Музей курортной моды и Тильзитского мира». Затем начнутся новые съемки, я надеюсь, «Модного приговора». Всем привет из Москвы», — сказал в кадре Александр Васильев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.