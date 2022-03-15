Без макияжа и укладки: пополневшая Бородина в лосинах и рубашке оверсайз покрасовалась дома

Телеведущая стала реже выходить в свет. Она призналась, что набрала вес.

Ольга Бузова уже давно покинула шоу «Дом-2», а вот Ксения Бородина продолжает вести проект. Примечательно, что она стала богатой и знаменитой.

Телеведущая несколько раз в год ездит в отпуск, покупает себе дорогостоящие наряды, а недавно она подарила себе квартиру на 39-летие. Еще недавно звезда почти каждый вечер веселилась с подругами и посещала светские рауты, но теперь снова сидит дома.

По всей видимости, это не лучшим образом сказалось на Ксении. Она призналась, что набрала вес, хотя еще недавно хвасталась постройневшими формами.

«Вот я обычно худела, но сейчас не тот случай, плюс 2 кг», — написала телеведущая.

А потом она облачилась в лосины, топ и рубашку оверсайз. Бородина решила подурачиться и запечатлела себя в гардеробной. Она предстала без макияжа и укладки. Под любимые песни звезда красовалась перед камерой. Она ловко скрыла изъяны фигуры за счет свободного кроя.

Поклонники осыпали Ксению комплиментами. Многие отметили, что она похорошела. «Ну вам все идет», «Вы такая домашняя», «Ну прям красивая», «Ох, без ваших блесток и макияжа даже узнать сложно», «Превращаетесь в обычную девушку», «Да, Ксюня, теперь вы блогер, но не топ», «Смотрю, вы стали ближе к народу», «Такая вы мне нравитесь больше», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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