Мама Бузовой: «Меня колотит от слова, которым меня называл Тарасов»

Мама Ольги Бузовой Ирина Александровна пришла к Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Женщина призналась, что она обожает свою дочь и стоит за нее горой. А вот бывшего зятя Дмитрия Тарасова до сих пор вспоминает с опаской.

«Меня Димка называл мамулей, — морщится Ирина Александровна. — Меня теперь колотит от этого слова».

При этом Ирина Александровна подчеркнула, что старается отпустить эту историю.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов прожили вместе почти четыре года. Их союз казался счастливым, однако расставание омрачилось громким скандалом. Футболист выгнал звезду из дома, а также отнял дорогостоящий автомобиль, который ранее вручал ей в качестве подарка.

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