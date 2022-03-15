Мама Нюши тяжело пережила болезненный развод

Мама певицы Нюши Ирина Шурочкина стала гостьей в новом выпуске популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». Женщина рассказала, как пережила болезненный развод и очень долго приходила в себя.

«Если бы меня муж любил, как дочку муж любит, я была бы счастливой женщиной!» — откровенно признается мама певицы в шоу «Секрет на миллион».

Однако в какой-то момент у супругов семейная жизнь дала трещину. Ей, как и многим женщинам, казалось, что ее брак вечен. Однако реальность оказалась намного более суровой, чем в сказках о вечной любви.

Напомним, Нюша появилась на свет в браке Владимира и Ирины Шурочкиных. Будущей звезде отечественной сцены было всего два года, когда развелись родители. Ради общего ребенка они смогли сохранить дружеские отношения.

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