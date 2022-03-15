Муж Водяновой назвал холодец «собачьим кормом»

Мама модели призналась, что ей приходится нелегко с ним.

Мама Натальи Водяновой Лариса Громова проживает в Нижнем Новгороде и не собирается переезжать к дочери в Париж. Женщина радуется, что ей очень повезло с внуками, их у нее пятеро. И они стараются чаще встречаться.

Вот только со вторым мужем Натальи, Антуаном Арно, теще приходится нелегко.

«Антуан — настоящий аристократ, и не все изыски русской кухни приходятся ему по душе. Холодец, он сказал, похож на собачий корм», — пожимает плечами Лариса Водянова в эфире шоу «Секрет на миллион»

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно поженились полтора года назад. Знаменитостей поженил мэр города Анн Идальго.

До брака с Арно «Русская Золушка» была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. У модели подрастают пятеро детей.

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