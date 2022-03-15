Принц Чарльз вместе с женой Камиллой Паркер-Боулз появился на службе в храме

Члены королевской семьи собрались в Вестминстерском аббатстве. Кейт Миддлтон совершила некомфортное для нее действие ради своей свекрови.

Королева Елизавета II некоторое время назад пережила смерть мужа принца Филиппа. А недавно она решила передач свои монаршие полномочия.

По этой причине королева не появилась на церковной службе в Вестминстерском аббатстве. Ее обязанности выполнил сын принц Чарльз, который появился на публике с женой Камиллой Паркер-Боулз. Также там они встретили Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Церковная служба состоялась по случаю Дня Содружества наций. Примечательно, что по такому случаю члены королевской семьи принарядились. Миддлтон выбрала тренч-платье мидакси ультрамаринового цвета и круглую шляпку.

Лук дополнили лодочки на шпильке. А вот жена принца Чарльза выбрала фиолетовый тотал образ. Когда они встретились, то герцогине Кембриджской пришлось согнуть коленки, чтобы поцеловать Камиллу в знак приветствия.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс расшифровала этот жест со стороны Кэтрин. По словам Джуди, она увидела истинное отношение монаршей особы к свекрови. Она подчеркнула, что Миддлтон испытывает невероятное уважение и привязанность к родственнице, которая окажется на троне прежде нее.

«Кейт коснулась руки Камиллы левой рукой в качестве дополнительного жеста, чтобы показать близость и привязанность. Она также совершила огромный „акт неудобства“, чтобы проявить уважение: согнула колени, чтобы опуститься ниже и поцеловать Камиллу в щеки», — рассказала эксперт, пишет Mirror.

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