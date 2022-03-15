«Пусть варятся в местечковой каше»: Рудковская заявила, что больше не намерена никого пиарить за свой счет

Известный продюсер Яна Рудковская в последнее время поглощена скандалами. Звезда вступает в яростные перепалки с Максом Барских, ругается с подписчиками, демонстрирующими эйджизм, и высказывается по всем горячим темам.

Плюс ко всему Яна Рудковская уже успела поскандалить недавно с автором телеграм-канала под названием «Героиня Татлера».

Рудковская сначала грозилась рассекретить анонимное имя создательницы канала, но потом от своих намерений отказалась.

В своем телеграм-канале Яна Рудковская пообещала, что больше не будет упоминать об этом человеке, дабы не пиарить его за свой счет.

«Более пиарить тех, кому «ссы в глаза — божья роса», желания нет! Пусть варятся в своей местечковой каше, которая спустя пару месяцев потонет в лавине известных и интересных людей, которые пришли из «Инстаграма» сюда всего пару дней назад», — высказалась Яна Рудковская.

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