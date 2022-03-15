Умер Бен Ганн из советского «Острова сокровищ», актер Игорь Класс

Артист также прославился ролью Варлама Шаламова в фильме «Завещание Ленина».

15 марта Союз кинематографистов России сообщил о смерти российского актера, а также театрального режиссера, педагога и писателя Игоря Класса. Артист умер 13-го числа в возрасте 82 лет.

«Ученик великого Бориса Зона и однокурсник прекрасных мастеров кино и театра Льва Додина, Натальи Теняковой, Леонида Мозгового, Ольги Антоновой, Сергея Надпорожского, он был ярким представителем ушедшей ныне эпохи великого советского киноискусства», — говорится в некрологе.

В начале карьеры Класс исполнял роль Феликса Дзержинского. Сыграл Бена Ганна в «Острове сокровищ» 1971 года и Ивана Грозного в картине «Спорт, спорт, спорт» — всего около сотни появлений в кино. В новом веке напомнил о себе яркой ролью писателя Варлама Шаламова в фильме Николая Досталя «Завещание Ленина».

В 2021 году вышла документальная лента «Мой мастер Класс» режиссера Сергея Зайцева — ученика Игоря Класса. Картина получила несколько наград на кинофестивалях и стала последним появлением мастера на экране.

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