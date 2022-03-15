Оделись в одном стиле: Екатерина Вилкова и Илья Любимов предстали с подросшими детьми

Актриса приняла участие в съемке с дочкой и сыном. Они похвасталась весенними нарядами.

Екатерина Вилкова уже давно строит карьеру в кино. Зрители знают ее по ролям в сериале «Отель Элеон», фильму «Последний богатырь» и другим картинам. Уже длительное время она счастлива в браке с Ильей Любимовым, который прославился благодаря сериалу «Не родись красивой».

У них подрастает дочка Павла, которой десять лет, и семилетний сын Петр. Обычно влюбленные редко выходят в свет и почти не делятся семейными фото.

Но на днях Вилкова решила показать новые наряды. Она снялась в фотосессии с мужем и детьми. Актриса облачилась в укороченные белые брюки и косуху карамельного цвета.

С ней была дочка, которая предстала в таком же наряде, но с розовой косухой. А Любимов оделся в синих тонах. С ним был сын, позирующий в бомбере голубого оттенка. Звездная семья продемонстрировала свои весенние луки.

«Эти фотографии мы готовили к началу весны, чтобы подарить всем вам хорошее настроение», — отметила актриса.

Поклонники восхитились снимками. Многие осыпали комплиментами Вилкову и поразились тому, как дети похожи на родителей. «Дочка — папина, сыночек — мамин!», «Все такие классные», «Боже, какая взрослая уже», «Как вы все похожи, круто», «Дочка прям ваша копия, а сын копия Ильи», «Ну потрясающая семья», «Копировальная машина сработала прекрасно», — стали писать пользователи Сети.

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