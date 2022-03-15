Рыжие волосы и большой нос: как выглядела Алена Ашмарина до прихода на «Дом-2»

Поклонники Алены Ашмариной, узнавшие о ней благодаря «Дому-2», помнят ее исключительной красоткой. Но оказывается, такой Алена была не всегда.

В своем микроблоге мама четверых девочек напомнила, как выглядела до прихода на «Дом-2».

На архивном снимке, который был сделан в одном из клубов, Алена Ашмарина предстала с копной огненно-рыжих волос и с довольно широким носом, почти на пол-лица.

Сейчас Алена Ашмарина — обладательница роскошных светлых локонов и аккуратного, почти эталонного, носика.

«Может повторить? Кто угадает, сколько мне тут лет?» — обратилась к своей аудитории Алена Ашмарина.

Поклонники выдвинули свои версии, заявив, что Алене на фото может быть от 22 до 28 лет.

Напомним, на «Доме-2» Алена Ашмарина появилась осенью 2014 года, тогда ей было 28 лет.

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