«С твоим днем»: Юлия Снигирь поделилась редким фото с Евгением Цыгановым

Актриса Юлия Снигирь трогательно обратилась к мужу Евгению Цыганову в день его рождения.

Пятнадцатого марта отмечает свой день рождения известный артист Евгений Цыганов. Звезде театра и кино исполнилось 43 года.

Жена Евгения Цыганова, актриса Юлия Снигирь, поздравила его с этой датой публично, написав лаконичный пост в микроблоге.

«С твоим тебя днем», — обратилась к Цыганову Снигирь.

Публикацию актриса сопроводила нежным снимком, на котором запечатлелась вдвоем с виновником торжества.

Аудитория Юлии Снигирь присоединилась к поздравлениям Евгению Цыганову.

Стоит отметить, что Юлия Снигирь довольно редко делится совместными снимками с мужем. Пара старается не привлекать к себе всеобщего внимания.

Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вместе уже семь лет, у пары подрастает сын, которому шесть лет.

До брака со Юлией Снигирь Евгений Цыганов жил с Ириной Леоновой, которая родила от него семерых детей.

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