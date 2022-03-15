«Так позавидовала Яночка»: Садальский вмешался в спор Барских и Рудковской

Стас Садальский вмешался в спор Яны Рудковской и Макса Барских. Жена Евгения Плющенко напомнила украинскому певцу, который в последнее время прославился антироссийскими высказываниями в социальных сетях, что заработал он свои деньги и различные награды именно в РФ. И предложила музыканту вернуть их.

В ответ Макс Барских заявил: «Яночка, мне кажется, что ты уже давно не видишь ничего, кроме логотипов Louis Vuitton».

Не смог остаться в стороне и артист Стас Садальский, который предположил, что знаменитая блондинка завидует певцу. «Награды? Нарезанные из консервных банок тарелочки, самоварчики, которым так позавидовала Яночка», — написал актер в своем телеграме.

Макса Барских он при этом назвал «малознакомым певцом», но высоко оценил его музыкальные способности.

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