«Начали резко беременеть»: звезда «Дома-2» высказалась об агонии блогеров

Евгения Феофилактова считает, что ничего страшного не произошло, однако у некоторых пользователей после блокировки просто истерика.

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова резко высказалась в отношении тех блогеров, кто чрезмерно страдает из-за блокировки соцсетей на территории России. Девушка считает, что у некоторых пользователей началась настоящая агония.

«Чего только не разыгрывают — от трусов до машин, сообщают срочные «секретные» новости, резко беременеют, мол, подробности строго в Telegram — и все это ради любимых подписчиков. Ну это и понятно. Я, если честно, думаю, нужны ли мне эти соцсети?!» — отметила Евгения.

Вообще, Феофилактова после ухода с телестройки редко показывается в социальных сетях. Иногда выкладывает что-то про воспитание сына, а личную жизнь держит в секрете.

Несколько лет назад она встречалась с арабским бизнесменом Маджидом Гиагиа. Однако до свадьбы у них не дошло, расстались.

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