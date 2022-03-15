«И мы справимся»: Сергей Безруков обнародовал фото из семейного архива, вспомнив о трудной судьбе близких

Популярный актер и режиссер Сергей Безруков поделился мыслями, которые его посетили во время просмотра старых снимков.

Известный артист и режиссер Сергей Безруков поделился в своем телеграм-канале фотографией, которая хранится в его семейном архиве.

В кадре запечатлен его дедушка со своими родителями, братом и бабушкой.

«Здесь на лошадке мой дедушка Миша, на коленях у прапрабабушки его брат Павел, а за ними прадедушка Иван Федорович, он погиб в первый год войны, и прабабушка Василиса», — написал Сергей Безруков.

Он добавил, что таких снимков в семейном архиве совсем мало, от чего они становятся только ценнее. Рассматривая их, Сергей Безруков предается воспоминаниям о счастливом детстве. Кроме этого, по признанию Безрукова, память о пращурах делает его сильнее.

«И сразу такую внутреннюю силу чувствуешь, такую колоссальную опору. Ощущение, что тебя поддерживает не только семья, с которой ты сейчас живешь, но и бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, двоюродные дяди и троюродные тети. Все с нами, все рядом. А уж сколько им пришлось пережить и сквозь какие тяжелые времена пройти и выстоять. Значит, и мы справимся», — уверен Сергей Безруков.

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