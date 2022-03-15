«Ведут себя как когда-то ковбои с индейцами»: Пригожин – о будущем российских активов за рубежом

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro заявил о варварских методах западной цивилизации по отношению ко всему русскому.

«Поверить во все происходящее просто невозможно. Где понятие международного права, в котором есть правило и закон? Разве можно нарушать свои же написанные правила? Очевидно, что нет. Однако американское правительство ведет себя по отношению к собственности русских как ковбои когда-то с индейцами, а европейское — вспомнило прошлое колонизаторов». Иосиф Пригожин

По словам Пригожина, еще недавно нам казалось, что Россия интегрируется в часть мировой цивилизации, но, как видно сейчас, это было ложью.

«Нас втянули в абсолютно непорядочную схему. Нам говорили, что за рубежом есть право и работает судебная система, а в России беспредел. Гражданам всего мира объяснили, что хранение денег в зарубежных банках — это надежно в отличие от России, но это оказалось неправдой. Настолько неправдой, что остается признать, что в 90-х так себя вели бандиты», — заметил он.

Пригожин отметил, что вопрос с российскими активами — это только часть, причем малая, из общего списка русофобской дискриминации. На Западе ведут войну не с олигархами, а со всеми русскими и со всем русским:

«Что такое демократия? Это свобода слова, свобода передвижения, свобода мысли и прочие свободы. Где они? Получается, нас и в этом обманули?» — задал логичный вопрос продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин, говорил, что Запад долгие годы заманивал россиян, предлагая вкладывать деньги в европейские банки, покупать ценные бумаги и недвижимость. Сейчас же все это, по его мнению, могут просто забрать, как это сделали большевики в 1917 году.

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