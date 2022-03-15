Гузеева в образе babushka style пожелала всем не скурвиться

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Первого канала Лариса Гузеева, как и многие другие звезды, перешла из закрытых интернет-площадок в телеграм.

Пока звезда не сильно активничает в Сети, но уже отпустила долю сарказма, которая так свойственная ей. Гузеева поблагодарила людей, которые перешли с ней на новую платформу, а затем разместила фото в образе babushka style, накинув на голову русский платок.

Выражение лица знаменитости было весьма выразительным — с опущенными уголками рта и хитрым прищуром.

«Всем выжить и не скурвиться», — пожелала она фолловерам.

Отметим, что ее коллега Роза Сябитова тоже ведет теперь свой телеграм-канал. Сваха быстро приспособилась к площадке и уже вовсю раздает полезные советы людям, заражая публику оптимизмом. Накануне она нашла много плюсов в таком переезде, заметив, что новое всегда на руку.

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