Наказал виновных: Авраам Руссо выиграл суд по делу о собственном похищении

С одного из обидчиков артист получит полмиллиона рублей.

Музыкант Авраам Руссо выиграл в суде по делу о собственном похищении. В результате в самое ближайшее время он получит со своего обидчика полмиллиона рублей. Соответствующее постановление вынес Пресненский районный суд Москвы.

В постановлении суда, в частности, говорится, что один из обвиняемых Заур Марданов признан виновным в совершении преступления. Он проведет семь лет в колонии строгого режима. При этом Марданов освобожден из колонии, потому что срок давности по преступлению истек.

«Гражданский иск потерпевшего Руссо удовлетворен частично, в пользу потерпевшего взыскано 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда», — говорится в постановлении суда, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Авраам Руссо был избит в далеком 2004 году. К этому причастен бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, а также племянник бизнесмена Заур Марданов и его водитель Владимир Гусаков.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.