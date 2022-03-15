А как же снятые ограничения? Митя Фомин рассказал, что в самолетах до сих пор требуют надеть маски

С 13 июля москвичам больше не нужно надевать маски при выходе на улицу. Теперь это дело добровольное. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Но, как оказалось, правило пока вступило в силу не везде. Певец Митя Фомин рассказал в своем телеграме, что в аэропорту и самолете его коллектив попросили соблюсти масочный режим.

«На стойке «Аэрофлот» в Шереметьево сотрудники сидят по-прежнему закупоренные и от пассажиров требуют того же. Говорят, ждут официальную бумагу от руководства. Ну ок. Летим в Калининград в маске», — поведал артист.

Ранее Митя Фомин рассказал Teleprogramma.pro, что не будет вслед за другими звездами улетать из страны. По словам музыканта и ведущего, у него много планов на своей родине.

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